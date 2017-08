Intel zet details over zuinige 15W-quadcores voor laptops online

Intel heeft vier 15W-quadcores voor laptops op zijn prijslijst gezet. De officiŽle aankondiging van de processors vindt pas maandag plaats. Het topmodel is de Core i7-8650U met vier cores, acht threads en 8MB l3-cache.

De kloksnelheid van het topmodel is 1,9GHz, de maximale turbosnelheid wordt niet genoemd op de prijslijst. AnandTech merkte op dat Intel de nieuwe cpu's al toont op zijn website. Het gaat om prijzen die vanaf 21 augustus gelden. Maandag kondigt Intel de processors officieel aan via een livestream op Facebook.

Er staan vier nieuwe cpu's op de lijst: twee i7's en twee i5's in de U-serie voor dunne laptops. In alle gevallen gaat het om processors met vier cores en hyperthreading, zodat ze over acht threads beschikken. De tegenhangers van de vorige generatie beschikten over twee cores en vier threads. De prijzen zijn gelijk of iets lager. Laptops met de nieuwe cpu's zouden dus niet duurder moeten zijn dan huidige modellen.

Het is al langer bekend dat Intel met zuinige quadcores voor laptops komt. De fabrikant bevestigde dat zelf in mei tijdens de Computex-beurs. De cpu's hebben een tdp van 15 watt en zijn geschikt voor dunne laptops. Huidige laptopprocessors in de U-serie met een tdp van 15 watt hebben maximaal twee cores en vier threads, maar een hogere kloksnelheid. Sinds mei staan er ook al laptops met de Core i7-8550U en Core i5-8250U in de Pricewatch, al zijn die nog niet te koop.

De prijslijst maakt nog geen melding van de nieuwe desktop-cpu's van de Coffee Lake-generatie. Over die processors, die tot zes cores krijgen, kwam eerder op vrijdag al wel wel nieuwe informatie naar buiten.

Model (8e gen.) Cores/threads Kloksnelheid Turbo L3-cache Prijs Core i7-8650U 4/8 1,9GHz ? 8MB $409 Core i7-8550U 4/8 1,8GHz ? 8MB $409 Core i5-8350U 4/8 1,7GHz ? 6MB $297 Core i5-8250U 4/8 1,6GHz ? 6MB $297