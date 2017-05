Door Olaf van Miltenburg, dinsdag 30 mei 2017 14:14, 21 reacties • Feedback

Asus heeft de RoG Strix GL702ZC aangekondigd. Het is de eerste laptop van Asus die over een AMD Ryzen-desktopprocessor beschikt. Daarnaast bevat de gamelaptop een AMD Radeon RX 580-videokaart en ondersteunt het 17,3"-scherm FreeSync 2.0.

De processor is de Ryzen 7 1700-octacore die zestien threads af kan handelen en over een tdp van 65W beschikt. De processor is normaal gesproken voor desktops bedoeld; de Ryzen-processors voor laptops komen later dit jaar. Asus combineert de cpu met de Radeon RX 580, die 4GB gddr5 bevat. De RX 580 is opgebouwd rond de Polaris 20-gpu en heeft 2304 streamprocessors en een kloksnelheid van 1257MHz.

De RoG Strix-laptop heeft een 17,3"-scherm met een full-hd-resolutie en er is ondersteuning voor FreeSync 2.0 aanwezig om tearing en stotteren van het beeld te voorkomen. Verder rust de fabrikant de laptop uit met maximaal 32GB ddr4 en een sshd van 1TB, aangevuld met een m2-ssd van 512GB. De laptop is 34mm dik en weegt 3 kilogram. Wanneer de laptop beschikbaar komt en tegen welke prijs, is nog niet bekend.

