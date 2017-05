Door Joris Jansen, dinsdag 30 mei 2017 16:21, 19 reacties • Feedback

Asus heeft de ROG Swift PG35VQ ge´ntroduceerd, een 35"-monitor die op gamers is gericht. Het beeldscherm heeft een 200Hz-paneel met een resolutie van 3440x1440 pixels. De gebogen monitor heeft een lcd met een laag quantumdots en ondersteunt hdr.

De monitor heeft een resolutie van 3440x1440 pixels met een aspect ratio van 21:9 en ondersteunt Nvidia G-sync om tearing en stotteren van het beeld te voorkomen. Het scherm haalt een helderheid van maximaal 1000cd/m² en het kleurbereik van de monitor komt overeen met dci-p3-kleurruimte, mede door de laag quantumdots. De monitor ondersteunt de hdr10-standaard voor hdr, als video's of games worden weergegeven die hdr-weergave ondersteunen.

Het is nog onduidelijk hoeveel de monitor gaat kosten en wanneer deze precies wordt uitgebracht. Asus heeft niet bekendgemaakt wat de responstijd van het paneel is en of het om een tn-, ips-, of va-paneel gaat. Waarschijnlijk gaat het om een tn- of va-paneel, gelet op de maximale verversingssnelheid van 200Hz.