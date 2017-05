Door Olaf van Miltenburg, maandag 29 mei 2017 11:02, 27 reacties • Feedback

Asus toont op de Computex-beurs in Taiwan een opvallend vormgegeven router met de naam Blue Cave. De router combineert ondersteuning voor wifi-ac met verlichting en mogelijkheden om via ifttt smarthometoepassingen te gebruiken.

De Blue Cave is een dual band ac2600-router met geïntegreerde antenne. In het midden zit een gat met ledverlichting die in drie helderheidsstanden is in te stellen. Asus heeft de router van AirProtection voorzien: dit is de naam die het bedrijf geeft aan zijn beveiligingssuite voor het product.

Onderdeel hiervan is Family Overview, een functie waarmee gebruikers via hun mobiel inzicht en beheer krijgen wat betreft het internet- en app-gebruik via de router. Daarnaast is er ondersteuning voor ifttt. Door de router met andere ifttt-apparaten te combineren kunnen gebruikers smarthometoepassingen opzetten.

De Blue Cave komt in het derde kwartaal op de markt. De Amerikaanse adviesprijs is 179 dollar. Dat is omgerekend en met btw 194 euro.