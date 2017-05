Door Arnoud Wokke, maandag 29 mei 2017 11:25, 15 reacties • Feedback

Er zijn concepten online verschenen van wat misschien de LG V30 wordt. Het toestel heeft een uitschuifbaar gedeelte waaronder een tweede scherm huist. Daarop kunnen gebruikers bijvoorbeeld snelkoppelingen of het toetsenbord plaatsen.

Twitteraar en telecomjournalist Evan Blass vermeldt dat het lang niet zeker is dat de V30 deze functie inderdaad krijgt, omdat het gaat om een al wat ouder concept. Het is in elk geval een plan geweest van de fabrikant om het tweede scherm van de telefoon op deze manier in te zetten. De LG V10 en V20 hebben ook een tweede scherm, maar dat zit boven het primaire scherm.

Het secundaire scherm is uit te schuiven, waarna het touchscreen inzetbaar is voor diverse taken. De renders tonen naast toetsenborden ook voorstellen voor automatische antwoorden, Google-acties om naar een bepaald restaurant te bellen en opties voor muziek.

Het is niet het enige ontwerp met een dubbel scherm van LG dat de ronde doet. Onlangs postte GMSInfo een door LG vastgelegd ontwerp van een toestel met een scherm dat om de frontcamera heen zit. Ook dat zou een ontwerp voor de V30 kunnen zijn.

De LG V30 heeft waarschijnlijk een oledscherm en ondersteunt vermoedelijk Googles vr-platform Daydream. De V10 en V20 kwamen in het najaar uit en het lijkt erop dat dit met de V30 ook gaat gebeuren. Voor de rest is er nog niets bekend over de telefoon.