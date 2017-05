Door Joris Jansen, maandag 29 mei 2017 21:18, 20 reacties • Feedback

De LG G7, het nieuwe vlaggenschip dat in 2018 zal uitkomen, krijgt mogelijk een Snapdragon 845 als soc. LG zou samen met Qualcomm begin deze maand zijn begonnen met het ontwikkelen van de chip, die de huidige hoogwaardige Snapdragon 835 zal gaan opvolgen.

Dat meldt de Engelstalige Koreaanse krant The Investor op basis van een bericht van Aju Business Daily. De Snapdragon 845 zal de huidige Snapdragon 835 opvolgen als meest krachtige soc. De nieuwe chip zal waarschijnlijk worden gebakken op het 7nm-procédé en zal naar verwachting zo'n dertig procent krachtiger zijn. Waarschijnlijk zal Qualcomm gebruik maken van de diensten van Samsung of TSMC om de 7nm-chip te produceren. De Snapdragon 845 is nog niet officieel aangekondigd en er zijn nog weinig nadere details over bekend. De Samsung S9, die net als de LG G7 ook in 2018 moet uitkomen, krijgt waarschijnlijk ook de beschikking over de nieuwe hoogwaardige chip.

LG's huidige vlaggenschip, de LG G6, kreeg niet de beschikking over de Snapdragon 835 en moest het doen met de minder krachtige Snapdragon 821, omdat Qualcomm onvoldoende exemplaren van de Snapdragon 835 kon leveren. Dit had mogelijk te maken met het feit dat deze chip beschikbaar kwam in de Samsung S8, waardoor er binnen een haalbare termijn onvoldoende exemplaren konden worden geleverd voor de LG G6. Een andere verklaring voor de keuze voor de Snapdragon 821 hing samen het voornemen van LG om de release van de G6 eerder te laten laten plaatsvinden dan de Samsung S8.

Onlangs werd bekend dat de OnePlus 5 de Snapdragon 835 zal krijgen. Qualcomm introduceerde de chip in januari. De soc bevat vier door Qualcomm aangepaste A73-cores, die het bedrijf Kryo 280 noemt, aangevuld met vier zuinige semi-custom A53 rekenkernen. De soc bevat een Snapdragon X16 Gigabit LTE-modem en ondersteuning voor 802.11ad, bluetooth 5.0 en Quick Charge 4.0.