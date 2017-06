Door Mark Hendrikman, maandag 5 juni 2017 10:40, 13 reacties • Feedback

In een bčta-update voor de Oneplus 3 en 3T introduceert de Chinese smartphonemaker enkele nieuwe functionaliteiten voor de toestellen, waaronder 'lift to wake', een functie die ook terug te vinden is in bijvoorbeeld de Pixel-telefoons.

Het ambient display van de 3 en de 3T ondersteunde al het inschakelen van het display wanneer een gebruiker er met zijn hand overheen zweefde, maar met deze nieuwe functionaliteit gaat het display ook aan wanneer een gebruiker het toestel oppakt. De functie zit in bèta 17 van OxygenOS voor de 3 en bèta 8 voor de 3T. De Pixel-toestellen van Google hadden deze functie ten tijde van hun release ook niet. Deze werd afgelopen november geïntroduceerd.

Naast deze toevoeging stelt Oneplus dat de opstartsnelheid van apps van derden verbeterd is en dat processen beter beheerd worden, zowel wanneer ze op de voor- als de achtergrond zijn. Ook hebben standaardapps van het os, zoals de Gallery, File Manager en Weather, een nieuwe interface gekregen en krijgt het besturingssysteem een nieuw, uniek, eigen lettertype. Ook is er een roll-up vna beveiligingsupdates waardoor de patch level nu op 1 mei 2017 staat. Deze bèta-updates moeten handmatig geïnstalleerd worden.