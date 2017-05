Door Arnoud Wokke, woensdag 31 mei 2017 17:57, 10 reacties • Feedback

OnePlus belooft dat zijn twee nieuwste smartphones, de 3 en 3T, een update zullen krijgen naar Android O. Google heeft inmiddels enkele previews van Android O online gezet en is van plan de nieuwe versie van zijn besturingssysteem in augustus uit te brengen.

Het is onbekend wanneer OnePlus de update wil uitbrengen. Directeur Pete Lau bevestigt alleen dat de toestellen een update zullen krijgen, maar spreekt niet over de roadmap ervoor. De OnePlus 3 en 3T kregen vanaf eind december een update naar Android Nougat, dat eveneens in augustus uitkwam.

OnePlus stopte in november met de verkoop van de 3 en is inmiddels ook gestopt met de verkoop van de 3T. Dat gebeurt in aanloop naar de release van het nieuwste model, die de naam OnePlus 5 zal meekrijgen. Die komt deze zomer uit.

Gebruikers van OnePlus-telefoons lijken kritisch op de opmerkingen van de directeur, onder meer op Reddit. De fabrikant beloofde vorig jaar de OnePlus 2 te voorzien van Android Nougat, maar die update is nog steeds niet beschikbaar. OnePlus beloofde regelmatige beveiligingsupdates met nieuwe patches voor de 2 en X, maar voor beide telefoons komen die updates nauwelijks uit en ze bevatten bovendien oudere patches. Daarnaast liet de Android 6.0-update voor de OnePlus X lang op zich wachten.