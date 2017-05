Door Emile Witteman, woensdag 31 mei 2017 18:36, 11 reacties • Feedback

EVGA heeft op de Computex een nieuwe behuizing aangekondigd, die aan beide zijkanten en aan de voorkant van gehard glas is voorzien. Ook heeft het bedrijf een nieuwe lijn voedingen met 80Plus Gold certificaat ge´ntroduceerd.

Er is nog weinig informatie over de behuizing bekend. Afgaande van de foto's is te zien dat hij de mogelijkheid heeft om een videokaart rechtop in de behuizing te zetten om hem te tonen achter het glas. Verder wordt de voeding in een eigen compartiment geplaatst. Aan de bovenkant lijken zich twee usb 3.0-poorten en twee audiopoorten te bevinden. Volgens EVGA zal de prijs tegen de 150 euro aanliggen.

EVGA heeft ook een nieuwe modulaire voeding getoond, die als kleinere variant van de bestaande G3-lijn moeten dienen, genaamd de Supernova G3s. De Zweedse website SweClockers weet te vertellen dat de voedingen gemaakt zijn in samenwerking met het merk Superflower en beschikken over een 80Plus Gold-certificaat. Ze zijn van sfx-l-formaat, waardoor er net ruimte is voor een 120mm-ventilator. Deze ventilator draait niet bij lage belasting.

De Supernova G3s komt in eerste instantie beschikbaar in 650W- en 750W-varianten en komen in de tweede helft van 2017 op de markt. Hoeveel ze gaan kosten, is nog niet bekend.