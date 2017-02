Door Arnoud Wokke, woensdag 1 februari 2017 20:47, 11 reacties • Feedback

Fabrikant EVGA heeft twee modellen gepresenteerd van closed loop cpu-koelers. De rgb-leds op de koelers zijn te synchroniseren met die van grafische kaarten van EVGA, waardoor ze op dezelfde momenten dezelfde kleuren weergeven.

Om de rgb-leds tegelijk dezelfde kleur te laten branden, moeten gebruikers de grafische kaart en de cpu-koeler linken, waarna een knop in de software beide rgb-leds tegelijk kan aansturen, claimt de fabrikant. De functie is compatibel met sommige GTX-kaarten van de fabrikant. Binnenkort volgt software van de hardwaremaker om naast de verlichting ook andere zaken van de koeler in te stellen.

EVGA brengt twee varianten uit. De CLC 120 heeft een 120mm-fan die tussen 500 en 2400 keer per minuut kan roteren. De koeler produceert maximaal 39,9dB aan geluid. De CLC 280 heeft een 140mm-fan die tussen 600 en 2200 rotaties per minuut doet en maakt ongeveer evenveel lawaai.

Beide cpu-koelers zijn compatibel met reguliere Intel- en AMD-sockets en wanneer Ryzen in maart op de markt komt, hebben gebruikers alvast een AM4-bracket liggen. EVGA brengt de CLC 120 uit voor 90 dollar en de CLC 280 voor 130 dollar. De koelers komen binnenkort uit in Europa, maar de Europese prijzen zijn nog niet bekend.