Door Arnoud Wokke, woensdag 1 februari 2017 21:36, 40 reacties • Feedback

Submitter: RayNbow

De online dienst om multiplayer mogelijk te maken op de Nintendo Switch kost omgerekend maximaal 25 euro per jaar. Dat zegt de directeur van het gamebedrijf in een interview. Voor die prijs kunnen gebruikers bovendien elke maand zonder meerkosten een klassieke game installeren.

Het gaat om een bedrag tussen 2000 en 3000 yen, zegt Nintendo-directeur Tatsumi Kimishima tegen de Japanse krant Nikkei. Dat is omgerekend momenteel ongeveer tussen 17 en 25 euro. Daarmee is de online dienst voor de Switch goedkoper dan vergelijkbare diensten voor concurrenten Xbox en PlayStation.

Nintendo maakte eerder al wel bekend dat het voor de Switch met een betaalde online dienst komt, maar zei de prijs nog niet. Kimishima zei verder dat Nintendo in de toekomst mogelijk virtual reality toevoegt aan de Switch, als het een manier heeft gevonden waarop spelers het urenlang comfortabel kunnen gebruiken. Dat kan nu nog niet, meent de directeur.

Het Japanse bedrijf toonde de Switch voor het eerst in oktober en liet meer zien van de console voor thuis en onderweg tijdens een evenement in januari. De console, waarvoor Zelda: Breath of the Wild en 1-2-Switch de belangrijkste titels zijn bij de release, komt over een maand uit.

