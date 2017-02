Door Olaf van Miltenburg, vrijdag 3 februari 2017 13:41, 63 reacties • Feedback

Volgens Nintendo-president Tatsumi Kimishima wil zijn bedrijf niet meteen al zijn kruit verschieten en verspreidt Nintendo daarom de releases van gametitels voor de Switch over 2017. Hij reageert daarmee op kritiek dat de Switch een schamele line-up heeft bij zijn introductie.

Kimishima gaf tijdens een bespreking van de kwartaalcijfers aan zich bewust te zijn van de kritiek op de start-line-up van games voor de Switch. Bij de komst van die console in maart zijn alleen The Legend of Zelda: Breath of the Wild, Just Dance 2017, 1-2-Switch, Skylanders: Imaginators en enkele kleinere games beschikbaar. "Onze gedachte bij het rangschikken van de line-up voor 2017 was dat het belangrijk is om regelmatig nieuwe titels te blijven leveren, zonder lange tussenpauzes", zegt de Nintendo-president daarover.

GamesIndustry.biz tekent aan dat Nintendo bij de Wii U hetzelfde argument hanteerde, maar dat het bij die console alsnog lang wachten was op komende titels, vanwege uitstel van onder andere Pikmin 3, Wii Fit U en Game & Wario. Voor de Switch heeft Nintendo de games Mario Kart Deluxe 8, Splatoon 2, Xenoblade Chronicles 2, Arms, Super Mario Odyssey en Snipper Clips op de agenda staan, die allemaal in 2017 moeten verschijnen.