Wie bekend is met de redactie van Tweakers of de evenementen die Tweakers door het jaar heen organiseert - zoals de meet-ups - weet dat Mario Kart een aparte status heeft op onze werkvloer. Waar jarenlang Unreal Tournament 2004 de onbetwiste koning van de pauze was, hebben de quad-jumps, instagib-guns en translocators nu plaatsgemaakt voor Mario en consorten. Er moest zelfs een verhuizing van de Wii U aan te pas komen; de viertallen die zich waagden aan een potje Mario Kart 8 produceerden daarbij regelmatig een voor een werkomgeving niet al te handig aantal decibellen aan emotionele reacties. Een blauw schild op je dak krijgen terwijl je de finish al ziet en dan toch nog vijfde worden, is immers nooit leuk.

Mario Kart 8 Deluxe voor de Nintendo Switch werd dan ook vakkundig onderschept door andere redactieleden, nog voor de gameredacteuren zelf überhaupt de kans kregen de game uit te proberen. Binnen de kortste keren ontstond een herkenbaar beeld: groepjes van vier Tweakers-medewerkers wisselden elkaar af bij de Nintendo Switch-setup. Joy-Cons werden uitgewisseld en op verschillende manieren gebruikt, en er werd steevast gerend. Wie het eerst op de bank zit, verzekert zich immers van de mogelijkheid de Pro Controller te kunnen gebruiken.

De herkenbaarheid van het schouwspel vormt een mooi bruggetje naar de inhoud van Mario Kart 8 Deluxe. Het viel ons tijdens een korte speelsessie voorafgaand aan de introductie van de Switch al op dat de game niet heel anders is dan Mario Kart 8 op de Wii U. Dat is ergens logisch: de game heet niet voor niets gewoon nog Mario Kart 8, waarbij de paar vernieuwingen die er wél zijn dus het predicaat 'Deluxe' moeten rechtvaardigen. Een heel nieuwe game, met de onderdelen die we daarbij verwachten, zal nog wel even op zich laten wachten.

Een voorbeeld van zo'n onderdeel: nieuwe banen. Die vind je in Mario Kart 8 Deluxe niet. De 48 racebanen die de game bevat, zaten allemaal al in Mario Kart 8 voor de Wii U. De enige nieuwe banen die er wel zijn, zijn feitelijk battle-banen en horen bij wat gezien mag worden als de grootste verbetering in deze Deluxe-versie: de Battle Mode. Die modus kennen we uit eerdere versies van de populaire Nintendo-racegame, maar hij was in uitgeklede vorm aanwezig in deel acht op de Wii U. De traditionele 'Battle Arenas' ontbraken, en in plaats daarvan kon er alleen op de standaardcircuits worden gevochten. Dat is in de Deluxe-versie, die beschikt over acht Battle Arenas, niet langer het geval, en dat is uitstekend nieuws. Die arena's bestaan uit vijf nieuwe en drie retrobanen, waarvan het overzichtelijke Battle Course 1 stiekem nog steeds onze favoriet is. Urchin Underpass, een baan die op Splatoon gebaseerd is, vormt namens de nieuwe banen een fijne toevoeging.

Splatoon is niet alleen in de arena's te zien, maar ook in de nieuwe personages. Het roster wordt met de Deluxe-versie ietsje uitgebreid. Inkling Girl en Boy maken hun debuut en van de bekende personages zijn King Boo, Dry Bones en Bowser Jr. toegevoegd. En dan is er nog 'Gold Mario', die vrij te spelen is als alternatieve versie van Metal Mario.

In de gameplay brengt Mario Kart 8 Deluxe ook wat veranderingen met zich mee. Direct valt op dat er soms twee items tegelijk opgepikt kunnen worden, zoals eerder al in Mario Kart: Double Dash het geval was. Niet alleen dat: het tweede slot dat spelers hebben voor items biedt ook ruimte aan twee apart van elkaar opgeraapte items. Zo hoef je dus niet meer per se je items te gebruiken voor je een ander item kunt oppikken. Wel is het jammer dat spelers niet handmatig tussen die items kunnen wisselen. Ze moeten dus wel op volgorde worden gebruikt. Daarnaast biedt de gameplay een derde niveau als het gaat om de turbo-boost die spelers kunnen krijgen door te driften. Wie lang genoeg drift krijgt roze vonkjes onder zijn auto of motor, en daarmee een merkbaar snellere boost. In het verlengde daarvan: Fire Hopping, het trucje waarbij je in Mario Kart 8 je boost kon verlengen door heen en weer te huppelen, is uit de game gehaald.

Andere vernieuwingen zijn gericht op toegankelijkheid. Zo bevat de game de optie om automatisch gas te geven voor spelers. Dat is handig, zeker als je met slechts één Joy-con speelt. Dat lukt heel aardig, maar het is best een gepriegel op zo'n klein apparaatje. Niet zelf gas hoeven geven scheelt daarbij best. Daarnaast is er ook nog stuurhulp te activeren, die beginners moet helpen op de baan te blijven. Wat ons betreft een tikje overdreven, maar het zal de game voor kleinere kinderen allicht toegankelijker en dus leuker maken.