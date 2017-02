Door Arnoud Wokke, donderdag 23 februari 2017 14:51, 46 reacties • Feedback

De Nintendo Switch-console zal bij de release volgende week nog niet de beschikking hebben over Virtual Console-games. Daardoor kunnen spelers geen games van vorige consoles spelen op de nieuwe hardware. Wanneer Virtual Console wel beschikbaar zal zijn, maakt Nintendo later bekend.

Nintendo blijft verder onduidelijk over of dat vlak na de release zal zijn of dat Virtual Console-games pas veel later beschikbaar zullen komen. "We zullen in de toekomst meer informatie delen", aldus Nintendo in een aankondiging die NintendoEverything heeft doorgeplaatst. "Nintendo onderzoekt de mogelijkheden om digitale content die is aangeschaft op eerdere systemen over te zetten naar de Nintendo Switch, maar dit is op het moment nog niet bevestigd."

Wel zullen er drie indie-games draaien op de Switch als hij volgende week uitkomt. FAST RMX, Specter of Torment en Shovel Knight: Treasure Trove. Daarnaast komt de Switch uit met de Nintendo-games Zelda: Breath of the Wild en 1-2 Switch.

Nintendo brengt de Switch volgende week vrijdag uit. De Switch is een hybride console. Gebruikers kunnen hem onderweg als gametablet gebruiken en thuis is hij aan te sluiten op een tv. Later in het jaar volgen zo'n zestig indie-games en Nintendo-titels als Mario Kart 8 Deluxe en Super Mario Odyssey.