Door Joris Jansen, donderdag 23 maart 2017 11:20

Nintendo heeft toegegeven dat er connectieproblemen zijn met sommige exemplaren van de linker Joy-Con-controller van de Nintendo Switch. Het bedrijf stelt geen grootschalig reparatieprogramma in, maar biedt consumenten wel aan om haperende controllers kosteloos te repareren.

Volgens Nintendo is het connectiviteitsprobleem van de Joy-Con-controller veroorzaakt door een 'afwijking in de productie' en is er geen sprake van een ontwerpfout. Er zou bij een klein deel van de linker Joy-Con-controllers sprake zijn van draadloze interferentie. Het probleem zou met een eenvoudige oplossing op fabrieksniveau inmiddels verholpen zijn, waardoor alle in de toekomst uitkomende controllers fatsoenlijk zouden moeten werken, heeft Nintendo gezegd in een officiële verklaring die de website Kotaku heeft gepubliceerd.

Er kunnen volgens Nintendo ook andere redenen zijn voor de connectiviteitsproblemen. Het Japanse bedrijf vraagt consumenten die problemen met de controller hebben om de klantenservice te raadplegen. Als een reparatie noodzakelijk blijkt, zal Nintendo de controller zonder bijkomende kosten en binnen een week repareren. Daarbij zegt het bedrijf dat de tijdsduur van de reparatie wel zal verschillen per land.

De eenvoudige oplossing waar Nintendo op doelt is waarschijnlijk het plaatsen van een klein vierkant stukje geleidend schuim. Deze toevoeging bleek in de opengemaakte controller van een journalist van CNET te zitten, die zijn controller na een reparatie van Nintendo waar had teruggekregen. Het stuk schuim bevat mogelijk nikkel en koper, zodat de elektronica in de controller beter beschermd moet zijn tegen interferentie.

De reden dat het om de linker Joy-Con-controller gaat, zou te maken hebben met een verschil in het ontwerp van de linker- en de rechtercontroller. De rechtercontroller bleek een apart onderdeel voor de bluetooth-antenne te hebben, terwijl bij de linkercontroller de antenne direct in het moederbord is ingebouwd. Hierdoor kan de rechtercontroller een sterker bluetooth-signaal hebben. Gebruikers maakten eerder melding van het feit dat de linkercontroller soms uitviel, waarna de controller opnieuw aan de Switch moest worden gekoppeld.

Op een ondersteuningspagina van Nintendo wordt al sinds enige tijd aangeraden om ingeval van verbindingsproblemen bij het draadloos gebruiken van de Joy-Con-controller, de console niet achter de tv te zetten, niet in de buurt van een aquarium te gebruiken en niet tegen een groot aantal kabels mag staan.

