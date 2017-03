Door Arnoud Wokke, donderdag 23 maart 2017 11:24, 23 reacties • Feedback

Toyota neemt een licentie op patenten van Microsoft voor het maken van auto's die verbonden zijn met internet. De patenten gaan onder meer over de aansturing van sensoren en software in auto's. Het is onbekend hoeveel geld gemoeid is met de deal.

Toyota verwacht dat het met de technologie van Microsoft 'contextuele en meeslepende' software kan maken voor zijn auto's, zegt een topman. De ontwikkeling moet bovendien sneller gaan. Het is voor zover bekend de eerste keer dat Microsoft een licentiedeal sluit met een automaker, hoewel het al wel patentdeals heeft met veel andere techbedrijven.

De patenten van Microsoft gaan volgens het bedrijf onder meer over het inzetten van sensoren voor het scannen van de omgeving, in-car entertainmentsystemen, navigatie en stembesturing van de software. Ook heeft Microsoft naar eigen zeggen software om motorproblemen in een vroeg stadium te detecteren. Microsoft zegt niet om welke patenten het precies gaat.

Het is niet de eerste samenwerking tussen beide bedrijven. Zo heeft Toyota een Big Data Center dat draait op Microsofts clouddienst Azure.

Conceptauto Toyota