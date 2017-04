Door Bauke Schievink, zaterdag 15 april 2017 11:10, 7 reacties • Feedback

Toyota werkt aan een manier om mensen met een verlamming vanaf de knie weer te laten lopen. Een soort robotisch aangestuurde beenbrace werkt met sensoren om het lopen van de drager te ondersteunen, en bevat een motor om het been te buigen en weer te strekken.

De fabrikant werkte voor de zogenaamde Welwalk WW-1000 samen met de Fujita Health University, en deze week werd gezamenlijk een demonstratiemodel getoond op het hoofdkantoor van Toyota, zo meldt persbureau AP. Het robotbeen is bedoeld voor mensen die eenzijdig verlamd zijn, bijvoorbeeld als gevolg van een beroerte; dat betekent dus dat het niet mogelijk is om beide benen gelijktijdig aan te laten sturen.

De Welwalk werkt door de drager te ondersteunen met een soort harnas, en door met sensoren de bewegingen te meten. Daarom werkt het robotbeen dan ook niet bij mensen die volledig zijn verlamd. De motor in het systeem zorgt er namelijk voor dat op basis van bewegingen de knie wordt gebogen en weer wordt gestrekt.

Naast het bieden van ondersteuning bij het lopen kan de Welwalk ook worden gebruikt voor revalidatie bij patiënten die opnieuw moeten leren lopen door een aandoening. Toyota is van plan om honderd robotbenen uit te delen aan medische instellingen, die daar nog wel voor moeten betalen; het gaat om een directe betaling van omgerekend 8700 euro, waarna er per maand nog ongeveer 3000 euro moet worden afgerekend. Onduidelijk is wanneer Toyota denkt de Welwalk op grote schaal te kunnen leveren.