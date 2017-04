Door Bauke Schievink, zaterdag 15 april 2017 10:52, 23 reacties • Feedback

Bij het eerste seizoen in de Eredivisie voor clubteams in voetbalspel Fifa 17 is Ajax landskampioen geworden. Dani Hagebeuk won namens Ajax al zijn potjes, en is door de concurrentie in de resterende wedstrijden niet meer in te halen.

Ajax-speler Hagebeuk versloeg in de veertiende wedstrijd SC Heerenveen met 4-0, terwijl de concurrentie niet wist te winnen. Dat betekent dat Ajax landskampioen is geworden in de zogenaamde E-divisie. Het is het eerste seizoen dat deze digitale Fifa 17-competitie wordt gespeeld. De wedstrijden lopen niet gelijktijdig met die uit de Eredivisie: in februari begon de E-divisie en er zijn inmiddels 14 wedstrijden gespeeld.

Wedstrijden uit de E-divisie kunnen bekeken worden via YouTube en Twitch, maar worden ook via de sportzender Fox Sports uitgezonden. In de digitale competitie doen alle eredivisieclubs mee. Momenteel staat Go Ahead Eagles op de laatste plaats, overigens net als in de Eredivisie.

In de digitale voetbalcompetitie hebben de gamers, die daadwerkelijk bij de desbetreffende clubs in dienst zijn, de mogelijkheid om zelf een elftal samen te stellen. Dat betekent dus dat de digitale teams niet per se gebruik hoeven te maken van de spelers die ze in de echte voetbalcompetitie ook hebben. De E-divisie wilde eigenlijk spelen met de originele teams en deze spelers allemaal dezelfde 'rating' te geven, maar dat mocht niet van EA.