Door Sander van Voorst, vrijdag 21 april 2017 19:31

Submitter: Qun

Streamingplatform Twitch heeft een zogenaamd affiliate-programma geïntroduceerd, waarmee het meer streamers de mogelijkheid biedt geld te verdienen met hun kanaal. Tot nu toe was dit alleen weggelegd voor partners, die nog wel als aparte groep blijven bestaan.

De nieuwe groep, Affiliates, bestaat voorlopig uit personen die in de afgelopen maand minimaal 500 minuten uitgezonden hebben in zeven verschillende sessies en die een gemiddeld aantal gelijktijdige kijkers van 3 wisten te bereiken, aldus Twitch. Het kanaal in kwestie moet bovendien minimaal 50 volgers hebben. Het is niet mogelijk om zich aan te melden als Affiliate, het bedrijf zal zelf mensen via e-mail uitnodigen die voor dit programma in aanmerking komen.

In eerste instantie krijgen de streamers in de nieuwe categorie toegang tot de functie 'Cheering with Bits', die Twitch vorig jaar introduceerde en die tot nu toe alleen voor partners beschikbaar was. Deze functie laat kijkers bepaalde emoji, oftewel Bits, kopen in hun eigen valuta. Die kunnen zij vervolgens in de chat gebruiken. Doen zij dit, dan krijgt de streamer 1 cent voor elke gebruikte Bit.

In de toekomst moet het het voor Affiliates ook mogelijk worden om kijkers een abonnement te laten nemen op hun kanaal, spellen te verkopen en advertenties te tonen. Er blijven nog wel verschillen bestaan tussen Affiliates en Partners. Zo krijgt die laatste groep toegang tot uitgebreidere 'premium'-functies. De streamingdienst schrijft dat het door het nieuwe programma makkelijker moet worden om als streamer op het platform te starten.

Variety schrijft dat de Amazon-dochter inmiddels 17.000 streamende Partners heeft, die deel uitmaken van de in totaal 2,2 miljoen maandelijks actieve streamers. Sinds de introductie van de functie in juni zouden kijkers inmiddels 1 miljard Bits hebben uitgegeven op Twitch.