Twitch brengt definitieve versie uit van desktop-app

Twitch heeft na een maandenlange bčtaperiode de definitieve versie uitgebracht van zijn desktop-applicatie. De desktopvariant heeft een aantal functies die de webversie niet heeft, waaronder een 'dark mode' om video's met een donkere achtergrond te bekijken.

De finale versie van de applicatie verscheen op de website van Twitch en kan daar gratis worden gedownload. De software is zowel voor Windows als voor de Mac beschikbaar, en is een alternatief voor de webversie van Twitch. Overigens bevatten beide versies grotendeels dezelfde functies, al heeft de desktopvariant er een aantal extra; zo is er onder andere de mogelijkheid om video's op een donkere achtergrond te bekijken en het opzetten van een eigen server.

Twitch kondigde in maart al aan dat het met een desktop-app zou komen. Toen begon een bètaperiode die enkele maanden heeft geduurd. De app kwam uit na de overname van Curse vorig jaar, een multimediabedrijf dat onder andere software heeft ontwikkeld voor communicatie tussen gamers.