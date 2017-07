PSV ontslaat e-sporter om vijf jaar oude tweets

PSV heeft e-sporter Tony Kok na twee dagen ontslagen vanwege vijf jaar oude tweets. Daarin uitte hij beledigingen aan het adres van de Eindhovense club. Dat staat 'dermate ver van de kernwaarden van PSV' dat de club de e-sporter direct de laan uit heeft gestuurd.

PSV neemt het Kok kwalijk dat hij informatie over de tweets niet heeft gedeeld. Kok heeft de bewuste tweets inmiddels verwijderd, maar in screenshots zijn die terug te vinden. PSV contracteerde Kok vlak voor het weekeinde; hij is dus twee dagen in dienst geweest van de Eindhovense club.

Het ontslag van Kok is een concreet voorbeeld van hoe uitingen op sociale media jaren later nog invloed kunnen uitoefenen op een carrière. Tv-programma What The Hack besteedde daar dit voorjaar aandacht aan door mensen uit te nodigen voor een fictief sollicitatiegesprek en daarbij tijdens het gesprek achter hun rug foto's te tonen die de redactie van het programma op hun accounts had gevonden.

Het is niet de eerste e-sporter die vlak na het tekenen van een contract ontslag krijgt. ADO Den Haag ontsloeg begin dit jaar e-sporter Andries Smit, omdat de club aan de hand van tweets had achterhaald dat hij supporter is van concurrent Ajax. Clubs uit de Nederlandse Eredivsie nemen e-sporters aan omdat ze een e-divisie hebben met een competitie in Fifa 17. Ajax werd kampioen in het eerste seizoen van de e-divisie.