Atari toont ontwerp van komende Ataribox-console

Atari heeft het ontwerp van zijn komende Ataribox getoond. Er komt een versie met een houten paneel aan de voorkant en een exemplaar in het zwart met een rood logo aan de voorkant. Aan de achterkant zitten een hdmi-aansluiting, vier usb-aansluitingen en een sd-kaartsleuf.

De renders van de nieuwe Atari-console staan in een nieuwsbrief. Het ontwerp is gebaseerd op de Atari 2600. Volgens Atari verwijzen de aansluitingen naar 'moderne interne specificaties', maar het bedrijf zegt nog niet welke hardware gebruikt gaat worden. Wel zeggen de makers dat ze niet alleen klassieke, maar ook moderne games zullen leveren.

Welke games speelbaar zullen zijn op de Ataribox is niet duidelijk. Vermoedelijk gaat het om klassiekers die oorspronkelijk voor de Atari zijn ontwikkeld. Met moderne games zou het bedrijf kunnen doelen op games als Roller Coaster Tycoon. De 'classic'-versie van die game werd eind vorig jaar voor Android en iOS uitgebracht.

Verdere details over de specificaties, functies, prijs en beschikbaarheid moeten in de loop van de tijd naar buiten komen. Atari zegt dit stapsgewijs te willen doen en ondertussen naar feedback van de community te willen luisteren. In juni bevestigde de ceo van Atari dat het bedrijf werkt aan een nieuwe console, nadat eerder een teaserfilmpje online was verschenen.