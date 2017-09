Atari brengt handheldconsole uit met klassieke games

Er komt een vernieuwde versie uit van de Atari 2600-gamingconsole, die in 1977 werd uitgebracht. Deze Atari Retro is een handheldconsole, en kan met twee handen worden bestuurd, vergelijkbaar met de Nintendo Switch.

Volgens Atari moet de nieuwe variant op de gamingconsole, die de naam Retro gaat dragen, vanaf november in de winkels liggen, maar onduidelijk is of dit ook direct geldt voor de Nederlandse en Belgische markt. De handheldversie van de Atari 2600 moet voor een prijs van ongeveer 40 euro verkrijgbaar worden.

Het scherm van de Retro heeft een diagonaal van 2,4", en aan beide zijkanten van het scherm bevinden zich knoppen om spelletjes mee te spelen. Verder opvallend is dat Atari de behuizing heeft afgewerkt met hout, en is er een a/v-uitgang ingebouwd.

De Retro krijgt 50 Atari 2600-games voorgeïnstalleerd. Daarmee doet Atari iets vergelijkbaars als Nintendo, die met de Classic-versies van de NES en SNES ook games meelevert. Gebruikers kunnen onder andere de spelletjes Asteroids, Breakout, Pong, Centipede en Millipede spelen. Overigens heeft Atari met de Ataribox al een console aangekondigd om klassieke games mee te spelen, al moet deze ook in staat zijn om nieuwe games te draaien.