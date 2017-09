'Firmware Nintendo Switch bevat NES-game Golf'

Volgens een ontwikkelaar bevat de firmware van de Nintendo Switch een NES-emulator waarmee de game Golf uit 1984 te spelen is. Het is nog niet bekend hoe spelers de emulator en de game kunnen benaderen.

Ontwikkelaar yellows8 zegt op Twitter dat de game te draaien is op een 'onofficiële' manier. Hij maakt niet bekend hoe. Ook zegt hij niet te weten hoe de game op een officiële manier gestart kan worden. Op SwitchBrew heeft hij screenshots geplaatst van de game, die in de firmware van de Switch is gevonden onder de noemer 'flog'.

De game is te spelen met de Joy-Cons, met de d-pad of met bewegingscontrole. Het spel kan door één of twee spelers tegelijk gespeeld worden. Yellows8 zegt dat de NES-game al sinds firmware 1.0.0 in de Switch-console zit. Een aantal maanden geleden werd via SwitchBrew al bekend dat er een NES-emulator aanwezig zou zijn.

Nintendo heeft nog niets bekendgemaakt over de komst van NES-games naar de Switch. Vooralsnog is er geen Virtual Console beschikbaar op de nieuwste Nintendo-console. Vorige week maakte de Japanse consolebouwer wel bekend dat de klassieke arcadegames naar de Switch komen. De eerste game, Mario Bros., verschijnt op 27 september.