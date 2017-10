Nintendo voegt ondersteuning draadloze usb-headsets toe aan Switch

Firmwareversie 4.0.0 voor de Nintendo Switch brengt ondersteuning voor draadloze headsets naar de console. De functie werkt met headsets met usb-dongels, niet met de ingebouwde bluetooth-ondersteuning in de Switch.

Nintendo heeft de ondersteuning voor draadloze usb-headsets stilletjes toegevoegd aan firmwareversie 4.0.0, want in de releasenotes schrijft het bedrijf er niets over. NintendoLife bevestigt dat de Switch werkt met headsets met usb-dongel, waaronder die van de PlayStation.

Het gaat alleen om headsets die draadloos werken via usb en daar 2,4GHz rf voor inzetten. Headsets die via bluetooth functioneren, kunnen niet met de Switch gekoppeld worden. Niet alleen werken de usb-headsets door de dongel in de dock voor de Switch te steken, maar ook kan de handheld zelf via een usb-verloopstuk met draadloze headsets werken.

Nintendo bracht firmwareversie 4.0.0 donderdag uit. De update voegt onder andere een opnamefunctie en opties voor het overzetten van gebruikersdata en savegames naar een andere Switch toe aan de console.