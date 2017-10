Sony richt Unties-label op om games uit te brengen op Nintendo Switch en pc

Sony Music Entertainment heeft een nieuw label opgericht met de naam Unties, dat games gaat publiceren op andere platforms dan de PlayStation-consoles. Het gaat voorlopig om indiegames, waarvan Tiny Metal de eerste zal zijn.

Games die door Unties uitgegeven worden, kunnen zowel verschijnen voor de PlayStation 4 en Vita, als voor de Nintendo Switch en de pc. De eerste game die door het nieuwe label zal worden uitgegeven is Tiny Metal. Van die indiegame toonde Sony tijdens Pax West al een trailer. Het spel komt niet alleen naar de PS4 en Vita, maar ook naar de Nintendo Switch en pc.

De games die Sony zelf uitgeeft, via zijn bedrijfstak Sony Interactive Entertainment, zijn nooit beschikbaar op andere platforms dan de eigen PlayStation-consoles. Het Unties-label valt onder Sony Music Entertainment en heeft de vrijheid om games wel naar andere platforms te brengen.

Op de website van Unties is een lijst te zien van andere games waar aan wordt gewerkt. Dat gaat onder andere om de actiegame Last Standard en om Merkava Avalanche, een robotactiegame. Of deze spellen naar de Switch komen is nog niet bekend, de games komen in ieder geval ook uit voor de pc. Unties heeft vooralsnog alleen een Japanse website, maar de games van het label zijn ook bedoeld voor de westerse markt.

Vorig jaar richtte Sony al een bedrijf op dat smartphonegames gaat maken die gebaseerd zijn op PlayStation-titels. De eerste games daarvan zullen in 2018 uitkomen in Japan.