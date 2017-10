ZTE introduceert 'vouwbare' smartphone met twee 5,2"-schermen

ZTE heeft de Axon M aangekondigd, een Android-smartphone die twee 5,2"-schermen heeft. De telefoon is open te vouwen middels een scharnier en apps kunnen dan gebruikmaken van de gecombineerde schermruimte.

Beide 5,2"-schermen hebben een resolutie van 1920x1080 pixels. Opengeklapt levert dat een 6,75"-formaat op. Er zijn verschillende manieren om de twee schermen te gebruiken. In de spiegelmodus wordt hetzelfde beeld op de twee schermen getoond; dat moet bijvoorbeeld mogelijk maken om met twee personen een filmpje te kijken, door het toestel als een 'tentje' neer te zetten.

Daarnaast is er een extended-modus die apps de mogelijkheid geeft om de twee schermen als één scherm te gebruiken. Zo kan bijvoorbeeld een YouTube-filmpje op één scherm bekeken worden terwijl de reacties op het tweede scherm zichtbaar zijn. Tot slot is er een ab-modus, waarmee op ieder scherm een andere app gedraaid wordt. Dat werkt net als de splitscreenfunctie in Android.

Dichtgeklapt is de ZTE Axon M 12,1mm dik en hij weegt 230 gram. Het toestel gebruikt de Snapdragon 821-soc, die ook in de OnePlus 3 T zit en in de eerste generatie Pixel-smartphones van Google. Er is 4GB geheugen aanwezig. Het toestel heeft geen voor- of achterkant, want als hij dichtgeklapt is, zit er aan twee kanten een scherm. De telefoon heeft daarom maar één 20-megapixelcamera. Afhankelijk van hoe het toestel gebruikt wordt, kan die camera ingezet worden als een frontcamera of een reguliere camera aan de 'achterkant'.

De Axon M is aangekondigd door ZTE USA, de Amerikaanse tak van de Chinese smartphonefabrikant. Het toestel zal aanvankelijk alleen in de Verenigde Staten verkocht worden bij de provider AT&T. Ook wordt het toestel in Japan uitgebracht bij een provider. Of het toestel later ook in andere werelddelen wordt uitgebracht, is niet bekendgemaakt.

ZTE toont zelf renders van het toestel, maar de fabrikant heeft Amerikaanse media zoals The Verge en Engadget ook al de kans gegeven om het toestel in de praktijk uit te proberen. Voor het eind van het jaar moet de Axon M in de VS te koop zijn. Een prijs voor losse verkoop is niet bekendgemaakt, maar de fabrikant stelt dat de prijs vergelijkbaar is met andere high-end smartphones.