Gerucht: ZTE komt met Axon Multy-smartphone met twee schermen

Smartphone-insider Evan Blass zegt dat ZTE samen met een Amerikaanse provider binnenkort een smartphone met twee schermen uitbrengt. Het gaat om de Axon Multy, waarvan de schermen uitgeklapt kunnen worden en zo samen een 6,8"-scherm vormen.

Blass schrijft over de Axon Multy in een artikel op VentureBeat. Ook heeft hij een logo van de toestelnaam op zijn Twitter-account geplaatst. Volgens het verhaal gaat het om een toestel dat als het is dichtgeklapt zowel aan de voor- als achterkant een scherm heeft. De afzonderlijke schermen hebben een resolutie van 1920x1080 pixels.

Aan de zijkant zou een scharnier zitten, zodat het toestel kan worden opengeklapt. De twee schermen worden dan gecombineerd en het geheel heeft dan een 6,8"-diagonaal. Het scherm krijgt dan een bijna vierkante beeldverhouding met een totale resolutie van 1920x2160 pixels. De Axon Multy zou niet dikker zijn dan 1cm in opgevouwen toestand.

Volgens het bericht krijgt de telefoon een Snapdragon 820-soc, 4GB ram en 32GB opslagruimte. De accu heeft een capaciteit van 3120mAh en er is één camera aanwezig met een 20-megapixelsensor. Halverwege oktober zou het toestel uitkomen bij de Amerikaanse provider AT&T voor 650 dollar.

In 2011 werd in de VS de Kyocera Sprint uitgebracht. Ook dat was een Android-smartphone met twee schermen die met een scharnier aan de zijkant konden worden uitgeklapt. De Axon Multy is vermoedelijk gemaakt volgens hetzelfde concept, maar zal waarschijnlijk dunnere schermranden hebben dan het Kyocera-toestel.

Kyocera Echo uit 2011