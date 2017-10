Directeur Sony PlayStation-tak vertrekt

Sony heeft bekendgemaakt dat de huidige ceo van Sony Interactive Entertainment, waar de PlayStation onder valt, aan het einde van dit jaar zal vertrekken. Andrew House wordt opgevolgd door John Kodera, die momenteel vicepresident van de afdeling is.

House blijft zijn functie tot het einde van het jaar vervullen om de overgang te vergemakkelijken, meldt Sony in de aankondiging van de wissel. Het Japanse bedrijf bedankt de topman voor het ontwikkelen van de PlayStation-afdeling, waar hij sinds 2011 werkzaam was. Hij begon in 1990 bij Sony, waar hij aanvankelijk op de communicatieafdeling werkte. Via die afdeling kwam hij bij marketing terecht en werkte hij mee aan de release van de eerste PlayStation. House volgde zes jaar geleden Kazuo Hirai op, die op dit moment de ceo van Sony is.

House was onder meer verantwoordelijk voor de PlayStation 4 en diensten als Now en Vue. Volgens Sony richtte hij zich vooral op het ontwikkelen van het PSN. Een Sony-woordvoerder zegt tegen The Wall Street Journal dat hij 'een nieuwe baan in de entertainmentindustrie' zal aannemen, zonder verder in details te treden. Zijn opvolger John Kodera is sinds 1992 werkzaam bij Sony, waar hij begon binnen de afdeling voor draagbare audio. In relatie tot de PlayStation heeft hij zich onder meer beziggehouden met verschillende PSN-diensten, zoals video- en muziekdiensten, aldus Sony.

In de zomer meldde Sony dat het tot dat moment meer dan zestig miljoen exemplaren van de PlayStation 4 had verkocht. Er zouden bovendien maandelijks zeventig miljoen actieve PlayStation-gebruikers zijn.

