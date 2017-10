Sony heeft nieuwe firmware voor de PlayStation 4 uitgebracht. De nieuwe firmware draagt versienummer 5.0 en is 357MB groot. Downloaden gebeurt bij voorkeur vanuit het updatemenu van de spelconsole zelf, maar kan ook via de website van Sony. Nieuw in versie 5.0 is onder meer de mogelijkheid van Family Accounts toe en nieuwe opties voor notificaties. De PlayStation 4 Pro krijgt de mogelijkheid om in 1080p-resolutie met 60fps te streamen via Twitch. De complete changelog ziet er als volgt uit:

De belangrijkste features van systeemsoftware-update 5.00 Je kunt nu gebruikers aan je PS4 toevoegen als familieleden. Hierdoor kun je makkelijker de accountgegevens van je kind beheren en functies van PS4 beperken. Selecteer (Instellingen) > [Ouderlijk toezicht/Familiebeheer] om familieleden toe te voegen. Als familiebeheerder kun je je familie instellen. Maximaal zeven gezinsleden (inclusief jijzelf) kunnen bij je familie horen en gebruikmaken van online features. Je familie kan uit meerdere volwassenen bestaan. De familiebeheerder kan andere volwassenen in de familie aanstellen als ouder of voogd. De familiemanager en familieleden die ouder of voogd zijn, kunnen de functies instellen voor ouderlijk toezicht op de kinderen in je familie. Je kunt de instellingen voor ouderlijk toezicht aanpassen voor elk kind. Met functies voor ouderlijk toezicht kun je het gebruik van online features en communicatie met andere spelers beperken, beperkingen instellen voor games, het gebruik van de internetbrowser beperken en bestedingslimieten instellen voor de PlayStation Store. Je kunt de functies voor ouderlijk toezicht op elk moment aanpassen vanaf je pc of smartphone.

Je kunt nu iedereen volgen, niet alleen geverifieerde accounts. Als je (Volgen) selecteert op het profielscherm van een persoon, worden zijn of haar activiteiten en live-uitzendingen weergegeven in [Wat is er nieuw?]. Je volgt je vrienden automatisch, maar je kunt ze weer ontvolgen. De aanbevelingen voor wie je kunt volgen, worden nu weergegeven op basis van de games die je speelt. Selecteer (Vrienden) > (Volgen). Je kunt nu kiezen wie je kunnen volgen en wie je volglijst kan zien. Selecteer (Instellingen) > [Accountbeheer] > [Privacy-instellingen] en configureer vervolgens elke instelling.

De functie Aangepaste lijsten is toegevoegd aan Vrienden. Maak aangepaste lijsten om je vrienden eenvoudig te beheren en kies spelers om berichten en game-uitnodigingen naar te sturen.

Bij bepaalde live-uitzendingen verschijnt (Community's) nu in het weergavescherm (Live van PlayStation). Selecteer (Community's) om toegang te krijgen tot de community voor uitzenders.

Je kunt nu (Meldingen) bekijken in het snelmenu.

De volgende talen zijn toegevoegd als systeemtalen: Tsjechisch, Indonesisch, Hongaars, Roemeens, Vietnamees, Grieks, Thais

Bij een live gameplay-uitzending van PlayStation VR kun je nu de opmerkingen van toeschouwers bekijken op het scherm van je VR-headset.

De schermindeling van (Berichten) is verbeterd en de volgende features zijn toegevoegd.

Je kunt nu muziek afspelen die met je is gedeeld als bericht. Selecteer het bericht om de muziek af te spelen.

Berichten met een URL laten nu een preview zien.

De volgende features zijn toegevoegd aan het snelmenu.

Je kunt nu [Deze party verlaten] kiezen om de party te verlaten.

Je kunt nu albums en afspeellijsten bekijken voor nummers die worden afgespeeld in Spotify.

Er is een klok toegevoegd.

De volgende features zijn toegevoegd aan (Instellingen) > [Meldingen]. Je kunt nu pop-upmeldingen uitschakelen tijdens het afspelen van video's. Je kunt nu de kleur van pop-upmeldingen kiezen. Je kunt nu berichtgegevens in meldingen weergeven of verbergen.

Met Twitch op PlayStation 4 Pro kun je nu uitzenden in 1080p (60 fps).

Je kunt nu genieten van Blu-ray Disc- en DVD-content in virtual surround sound als je een hoofdtelefoon aansluit op PlayStation VR.