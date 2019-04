Sony heeft eerder dit jaar nieuwe firmware voor de PlayStation 4 uitgebracht. De firmware draagt versienummer 6.51 en is iets meer dan 350MB groot. Downloaden gebeurt bij voorkeur vanuit het updatemenu van de spelconsole zelf, maar kan ook via de website van Sony. De lijst met aanpassingen vermeldt dat de prestaties van het systeem in deze uitgave zijn verbeterd. Deze lijst ziet er als volgt uit:

De belangrijkste features in versie 6.51 van de systeemsoftware Deze systeemsoftware-update verbetert de prestaties van het systeem. De belangrijkste features in versie 6.50 van de systeemsoftware Remote Play is nu beschikbaar op iOS-apparaten. Je kunt (PS4 Remote Play) gebruiken om verbinding te maken met je PS4-systeem vanaf apparaten zoals smartphones en tablets. Download (PS4 Remote Play) uit de App Store. Overige functies in versie 6.50 Je kunt nu 720p kiezen als je uitzendt met Niconico Live. Deze service is alleen beschikbaar in bepaalde landen en regio's.

Je kunt nu de knoptoewijzingen voor 'Enter'-bewerkingen wijzigen van de (cirkel)-toets naar de (kruis)-toets.

Selecteer (Instellingen) > [Systeem] en kies het vakje [Gebruik de (kruis)-toets als enter]. Deze optie is alleen beschikbaar voor bepaalde landen en regio's.