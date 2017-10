Er zijn een hoop leuke en goede programma's op internet te vinden die gratis aangeboden worden. Omdat de ontwikkelaars ook moeten eten, worden zij vaak betaald om hun programma's te bundelen met software van derden, of om een toolbar mee te leveren, of om de startpagina en zoekmachine in de webbrowser aan te passen. Unchecky draait als een service op de achtergrond, herkent een groot aantal installatieprocessen en past de instellingen zo aan dat deze extra ongewenste zaken niet geïnstalleerd worden. Zet je ze per ongeluk toch aan, dan wordt er een extra waarschuwing getoond. De changelog voor deze uitgave ziet er als volgt uit: