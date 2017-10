Google brengt bèta uit van nieuwe versie Android Wear

Google heeft de eerste bta uitgebracht van de volgende versie van Android Wear. Er zitten relatief weinig wijzigingen in de software. De bta komt in eerste instantie alleen uit voor de LG Watch Sport, een horloge dat LG en Google begin dit jaar samen uitbrachten.

De belangrijkste functie in de bèta is de ondersteuning voor Notification Channels, de verschillende soorten notificaties die apps kunnen versturen in Android 8.0 Oreo. Behalve sommige apps van de zoekgigant zelf ondersteunen niet veel apps de Channels momenteel.

Daarnaast zitten er maatregelen in de software om te voorkomen dat apps op de achtergrond veel van de accu vragen, claimt Google. Op de voorgrond kunnen apps bovendien minder vaak het gps-signaal pollen. Die maatregelen moeten ertoe leiden dat horloges met het nieuwe besturingssysteem langer meegaan.

Gebruikers van een LG Watch Sport kunnen zich inschrijven voor de bèta. Het is volgens de planning de enige testversie voor de uiteindelijke release. Het is onbekend welke horloges de update krijgen. Tweakers sprak op ontwikkelaarsconferentie Google I/O met een technicus die vertelde over de toen nog geheime update voor Wear.