Louis Vuitton brengt Android Wear-smartwatch van 2450 dollar uit

Modemerk Louis Vuitton brengt een smartwatch uit met een prijs vanaf 2450 dollar. Omgerekend met btw zo'n 2600 euro. De Tambour Horizon draait op Android Wear 2.0 en heeft dezelfde hardware als goedkopere smartwatches van elektronicafabrikanten.

Volgens Engadget beschikt het horloge over een Qualcomm Snapdragon Wear 2100-soc, een 1,2"-oledscherm met een resolutie van 390x390 pixels, 512MB geheugen en 4GB opslagruimte. Er is een 300mAh-accu ingebouwd waarop het horloge een dag moet kunnen werken. Een sensor voor het meten van hartslag ontbreekt. Veel Android Wear-horloges van andere merken hebben die wel.

De 42mm-horlogekast heeft een dikte van 12,5mm en wordt volgens The New York Times in Zwitserland wordt gemaakt. Het ontwerp is gebaseerd op de Tambour-horloges die het modemerk al vijftien jaar maakt. De horlogekast is beschikbaar in grijs, zwart en bruin en er zijn zestig verschillende horlogebandjes beschikbaar. De helft daarvan is bedoeld voor vrouwen en de andere helft voor mannen.

Het horloge draait op Android Wear 2.0 en Louis Vuitton voorziet het horloge van tal van eigen watch faces. Ook zijn er apps op geïnstalleerd, zoals My Flight en City Guide. De apps moeten de dragers van de horloges hulp bieden op vliegvelden en tijdens stedentrips. Prijzen beginnen bij 2450 dollar voor de stalen uitvoering. Een zwart model is er vanaf 2900 dollar. Of en wanneer de horloges ook in Europa verkocht worden en tegen welke prijs is nog niet bekendgemaakt.