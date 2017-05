Door Arnoud Wokke, donderdag 18 mei 2017 13:00, 14 reacties • Feedback

Als Google op I/O iets aan te kondigen heeft, gebeurt dat doorgaans tijdens de grote keynote aan het begin van de conferentie. In een paar uur mogen alle divisies van Google in sneltreinvaart nieuwe dingen laten zien. Daarin kwam Android Wear ook aan bod en dat onderdeel duurde hooguit een halve minuut. Android Wear heeft onlangs een update gehad en er komen horloges aan van merken als Diesel en Armani… Stop de tijd, we zetten geen joker in.

Waar Google uitgebreid sprak over de update van Android voor smartphones, kondigde het bedrijf niets aan over Android Wear. Dat is gek, want Google werkt op de achtergrond wel degelijk aan een spiksplinternieuwe versie van Wear. Nu is er nog niets bekend over wanneer die uitkomt. Hij is nog niet eens aangekondigd, laat staan dat je al een testversie kunt flashen op je horloge. Desondanks: hij gaat eraan komen en op een gegeven moment volgt een officiële aankondiging. Die update zal gebaseerd zijn op Android O. In een uitgebreid interview sprak Tweakers met Wear-ontwikkelaar Ivan Podogov over de komende update en waarom die Google hoofdbrekens bezorgt.

Naar Android O