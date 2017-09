Sony kondigt transparante Dualshock 4-controllers aan

Sony heeft transparante versies van de Dualshock 4-controllers aangekondigd. De controllers voor de PlayStation 4 krijgen de naam Crystal Line en worden verkrijgbaar in het rood, wit en blauw.

De Crystal Line-controllers krijgen in de Verenigde Staten een adviesprijs van 64,99 dollar, wat omgerekend en met btw ongeveer 66 euro is. De controllers zijn in Europa vanaf 17 oktober verkrijgbaar. In de VS kunnen bepaalde kleuren alleen bij bepaalde winkels verkregen worden, niet bekend is of dit ook in Europa het geval wordt, schrijft VG247.

Het is niet voor het eerst dat Sony transparante versies van zijn controllers op de markt brengt. Voor de PlayStation 3 waren er al Crystal-versies van de controller beschikbaar, in het wit, rood, blauw en grijs. Van de Dualshock 2 was er een groot aantal transparante varianten beschikbaar: ze waren verkrijgbaar in het blauw, groen, limoen, oranje, paars en rood. Ook voor de eerste PlayStation heeft Sony verschillende transparante controllers gemaakt.