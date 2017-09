Volledige specificaties geannuleerde Surface Mini lekken uit

Er zijn specificaties en renders verschenen van de Surface Mini, een kleine versie van de Microsoft-tablet, die nooit op de markt is verschenen. De tablet zou een 7,5"-scherm hebben en Windows RT 8.1 draaien.

De informatie is door smartphonelekker Evan Blass op Twitter gedeeld. De tablet zou beschikt hebben over een Qualcomm MSM8974-soc, beter bekend als de Snapdragon 800, en komen in een variant met 1GB ram en 32GB opslagcapaciteit of 2GB ram en 64GB aan opslag. Het scherm zou een resolutie hebben van 1080x1440 pixels, verspreid over een 7,5"-diagonaal. Verder zou hij uitgerust zijn met een micro-sd-kaartaansluiting, een micro-usb-poort, een 3,5mm-audioaansluiting en een aansluiting voor de cover.

Microsoft zou in mei 2014 plannen gehad hebben om de Surface Mini aan te kondigen, maar blies deze aankondiging op het laatste moment af. Het apparaat zou volgens de het bedrijf niet onderscheidend genoeg zijn geweest.

Afgelopen juni verschenen er al enkele afbeeldingen van een prototype van de tablet. De afbeeldingen toonden de zachte laag aan de achterkant, vrij brede schermranden en hoe de cover kon fungeren als een standaard.