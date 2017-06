Foto's van nooit verschenen Microsoft Surface Mini verschijnen online

Op internet zijn foto's en details verschenen van de Surface Mini, de 8"-tablet met Windows RT die Microsoft in 2014 tegelijk met de Surface Pro 3 wilde introduceren, maar enkele weken voor de onthulling geschrapt zou hebben.

De achterkant van de Surface Mini is bedekt met een zachte laag, die doorloopt tot aan de voorkant. De tablet heeft vrij brede schermranden en beschikt aan de achterkant over een in te klappen standaard met drie standen. In de standaard is een houder verwerkt voor een stylus, die meegeleverd zou worden. Een toetsenbord-cover behoorde niet tot de accessoires. De foto's tonen de tablet in het zwart, maar de bedoeling was volgens Windows Central dat het model in meer kleuren uitkwam.

De tablet beschikt over een Qualcomm Snapdragon 800 met 1GB ram en 32GB opslaggeheugen. De resolutie van het 8"-scherm is 1440x1080 pixels. Het model draait Windows RT 8.1. In 2014 waren er veel geruchten dat Microsoft de Surface Mini zou uitbrengen. De beslissing om dat niet te doen zou het bedrijf uit Redmond pas enkele weken voor de onthulling had moeten plaatsvinden, genomen hebben. Microsoft zou op het laatste moment tot de conclusie gekomen zijn dat de Surface Mini niet genoeg unieke eigenschappen had. In september 2014 kwam bovendien Windows 10 uit, waarmee Windows RT langzaam in de vergetelheid raakte.