Foto's tonen geannuleerde Windows 8-tablet van Nokia

Er zijn foto's online verschenen van een kleine Windows-tablet van Nokia, die het bedrijf in 2014 op de planning had staan. Het gaat om een tablet die draait op Windows 8 en voorzien is van een Atom-soc. De tablet werd geschrapt door Microsoft nadat het de smartphonedivisie van Nokia overnam.

Het is voor het eerst dat de tablet te zien is op foto's. Eerder was er wel al een render online verschenen. WindowsBlogItalia heeft de plaatjes online gezet, inclusief een afbeelding van CPU-Z, waaruit is op te maken dat de tablet beschikte over een Atom Z3795-quadcore. Ook zijn er aan de voor- en achterkant camera's te zien. Vermoedelijk was er ook ruimte voor een simkaart.

De tablet, die waarschijnlijk een 7"-scherm had, stond bekend onder de codenaam Nokia Mercury. Het was een van de apparaten die Nokia op de planning had staan voordat het bedrijf werd overgenomen door Microsoft. Na de overname werd de release van de Windows-tablet geschrapt.

Vorige week verschenen er ook al foto's online van Microsofts eigen Surface Mini. Dat was eveneens een Windows-tablet die in 2014 uit had moeten komen, maar vlak voor de release werd geschrapt. In tegenstelling tot Nokia's tablet draaide de kleine Surface niet op de volwaardige Windows-versie, maar op Windows RT. Bovendien had de Surface-tablet veel dikkere schermranden dan het model van Nokia.