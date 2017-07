Gelekte foto toont high-end Nokia 8-smartphone

Een gelekte foto van de Nokia 8 is door VentureBeat gepubliceerd. Het gaat om een blauw model van de hoogwaardige smartphone. Op de foto is te zien dat het toestel een dubbele camera heeft met Carl Zeiss-lenzen. Volgens een gerucht brengt de Finse fabrikant HMD de Nokia 8 uit op 31 juli.

Op de achterkant is een dubbele camera te zien, waarschijnlijk een exemplaar met een resolutie van 13 megapixel. Het Finse HMD heeft eerder bevestigd dat Nokia-smartphones weer camera's krijgen die voorzien zijn van Carl Zeiss-lenzen. Eerder meldde de Duitse site WinFuture dat de prijs van het toestel op ongeveer 589 euro uit zal komen en eind deze maand wordt uitgebracht. Volgens deze site en VentureBeat beschikt de Nokia 8 over een Snapdragon 835-soc van Qualcomm, de meest recente high-end soc van de Amerikaanse chipontwerper.

Het toestel zou een 5,3"-scherm krijgen met een resolutie van 2560x1440 pixels. Qua werkgeheugen komen er waarschijnlijk varianten met 4GB en 6GB, en er is flash-opslag met een capaciteit van 64GB in het toestel te vinden. Gebruikers kunnen in de behuizing twee simkaarten kwijt. Mogelijk draait het toestel op Android 7.1. Het toestel komt niet alleen beschikbaar met een blauwe behuizing; ook kan er gekozen worden voor een gouden of zilveren kleur.

Tot nu toe kwamen er alleen goedkopere modellen uit van de Finse fabrikant, al gaan er al maanden geruchten over een duurder model. HMD bevestigde eerder dat het, behalve de huidige drie telefoons, dit jaar nog duurdere en goedkopere modellen gaat uitbrengen.