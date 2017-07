Gerucht: HMD brengt high-end Nokia-smartphone op 31 juli uit

HMD zou zijn eerste high-end smartphone met de merknaam Nokia erop willen uitbrengen op 31 juli. Tot nu toe kwamen er alleen goedkopere modellen uit van de Finse fabrikant, al gaan er al maanden geruchten over een duurder model.

De prijs zou tegen 600 euro komen te liggen, zo ongeveer 589 euro, schrijft de Duitse site WinFuture. Die site publiceert vaker juiste informatie over nog niet aangekondigde smartphones, afgelopen half jaar onder meer van Samsung en Motorola.

Volgens de site beschikt de Nokia 8 over een Snapdragon 835-soc van Qualcomm, de meest recente high-end soc van de Amerikaanse chipontwerper. Op de achterkant zou een dubbele camera zitten, terwijl gebruikers in de behuizing twee simkaarten kwijt kunnen. Ook is er flash-opslag met een capaciteit van 64GB in het toestel te vinden.

FrAndroid postte eerder enkele afbeeldingen van hoe de high-end telefoon eruit zou zien. HMD bevestigde eerder dat het behalve de huidige drie telefoons dit jaar nog duurdere en goedkopere modellen gaat uitbrengen.

Still uit een promovideo van Nokia. Van rechts naar links zijn het de Nokia 3, 5 en 6 en een onaangekondigd model met dubbele camera