'WhatsApp test afspelen YouTube-video's met picture-in-picture'

WhatsApp zou bezig zijn met testen van een functie om YouTube-video's in zijn iOS-app in picture-in-picture af te spelen. Daardoor verlaten gebruikers de app niet meer om een video te bekijken. Gebruikers kunnen het venster verslepen, claimt de site.

De functie werkt alleen op de iPhone 6-, 6s- en 7-serie, claimt de site. Vanwege de grootte van het scherm zal het niet werken op de 4"-iPhones die de app momenteel ondersteunt. De site wijst erop dat de functie nog in ontwikkeling is en dat het nog kan veranderen.

Het is een verborgen functie in versie 2.17.40 en is nog niet klaar voor release. Het zou ook niet mogelijk zijn om de functie op afstand aan te zetten en zou een update via de App Store vereisen. Het is nog onbekend of picture-in-picture voor YouTube-video's naar de versies van WhatsApp voor Android en Windows Phone komt. Een video van WABetaInfo toont de functie in actie.

WABetaInfo heeft afgelopen jaren vaak nieuwe functies van WhatsApp naar buiten gebracht via code die te vinden is in updates van WhatsApp.