'WhatsApp test aanpassen notificatie na verwijderen bericht'

WhatsApp test een functie waarbij de app de notificatie aanpast als degene die het bericht stuurt, het bericht verwijdert. Dat is tot nu niet mogelijk. Ook wordt het voor iedereen in een groepschat mogelijk om berichten te verwijderen.

Het verwijderen van berichten in WhatsApp is al langer mogelijk, maar het verwijderen van berichten in een groepschat heeft tot nu toe niet tot gevolg dat het bericht bij iedereen uit de chat verdwijnt. WhatsApp test nu een functie waarmee dat wel mogelijk is, meldt WABetaInfo. Bovendien komt de chatapp met een functie om verwijderde berichten uit een notificatie te halen, waardoor gebruikers het verwijderde bericht ook in de notificatiebalk niet meer kunnen lezen. Dat kan tot nu toe wel.

WhatsApp maakt de servers klaar volgens de twitteraar, die vaak juiste info heeft over onaangekondigde functies in de chatapp. Vervolgens zijn de functies op afstand te activeren, zonder dat gebruikers een update hoeven te doen van de app. Wanneer dat gebeurt, is onbekend. WhatsApp heeft niet gereageerd op het gerucht over de nieuwe functies.