Rocket League krijgt lanfunctie en Director Mode

Ontwikkelaar Psyonix voegt met de Autumn Update de functie toe voor pc-spelers om via lan te spelen. Dat heeft de gamemaker bekendgemaakt. Ook komt er een Director Mode om spelletjes van anderen te bekijken.

De lanfunctie is te gebruiken voor potjes of hele toernooien, zo meldt Psyonix. Daarmee worden lanparty's met Rocket League mogelijk na de update. Het is voor het eerst dat het kan, want de game werkte tot nu toe alleen met online toernooien. Via lan spelen werkt alleen op de pc. De diverse consoleversies krijgen de functie niet.

In de Autumn Update zit een Director Mode, door Psyonix aangeduid als bèta. Daarmee zal het mogelijk zijn om een potje te bekijken, waarbij de software automatisch de diverse camerastandpunten kiest op basis van het spelverloop. De modus lijkt geknipt voor e-sports.

Daarnaast zit in de game een aantal functionele wijzigingen, zoals nieuwe arena's en transparante doelpalen om in verdedigende posities de blik op de bal te kunnen houden. De update voor Rocket League komt op 28 september uit.