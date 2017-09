Google kondigt volgende Pixel-telefoons op 4 oktober aan

Google heeft een pagina online gezet waaruit is op te maken dat de zoekgigant op 4 oktober de volgende generatie van zijn Pixel-telefoons zal aankondigen. Vorig jaar presenteerde Google de eerste Pixels op precies diezelfde datum.

De pagina staat op de Made By Google-site, waar al Googles hardware te koop is. Gebruikers kunnen vooralsnog alleen een e-mailadres invullen om op de hoogte gehouden te worden. In de broncode is een verwijzing te vinden naar 'pixel-teaser', terwijl de slogan 'ask more from your phone' zichtbaar is.

Het verschijnen van de site volgt kort na het verschijnen van een billboard in de Amerikaanse stad Boston, waarop dezelfde slogan en dezelfde datum te lezen zijn. Droid-Life publiceerde een foto van het reclamebord. Eerder gingen er geruchten dat de aankondiging op 5 oktober zou plaatsvinden.

Er gaan al maanden geruchten over de volgende generatie Pixel-telefoons. De kleine variant met 5"-scherm zou van HTC zijn, terwijl LG de productie van de grote versie met 6"-scherm op zich neemt. Ze zouden beschikken over een drukgevoelige rand, net als de HTC U11. Daarnaast zou Google afscheid nemen van de 3,5mm-aansluiting, ten faveure van audio via usb-c.