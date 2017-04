Door Joris Jansen, woensdag 19 april 2017 08:07, 6 reacties • Feedback

Ontwikkelaar Psyonix heeft dinsdag op Twitter bekendgemaakt dat de game Rocket League 30 miljoen geregistreerde spelers heeft. Het daadwerkelijke aantal actieve spelers kan wat lager liggen, omdat ook gastaccounts en spelers met meer dan een account zijn meegerekend.

De game heeft nu 30 miljoen spelers, terwijl dat er zo'n drie maanden geleden volgens Psyonix nog 25 miljoen waren. Rocket League zit dus nog altijd flink in de lift qua populariteit. In maart 2017 werd bekend dat sinds de introductie van Rocket League in 2015 in totaal 10,5 miljoen exemplaren van de game zijn verkocht. Sony maakte in januari bekend dat Rocket League zowel in de VS als in Europa de meest gedownloade game van 2016 was. In maart kreeg de game een BAFTA Games Award in de categorie evolving game.

Een opvolger van Rocket League lijkt er voorlopig nog niet te komen, omdat dit volgens de directeur van Psyonix zou kunnen leiden tot een tweedeling in de community. Psyonix heeft IGN eind maart laten weten dat de ontwikkelaar overweegt om Rocket League ook voor de Nintendo Switch uit te brengen.

Recent is voor Rocket League de dlc The Fate of the Furious uitgebracht, die onder meer de Dodge Charger, de Batmobile en de DeLorean introduceerde als speelbare auto's. Eerder werd de Dropshot-modus geïntroduceerd en in februari kwam de dlc Hot Wheels uit, die twee nieuwe auto's introduceerde die elk voor 2 dollar zijn aan te schaffen. In februari is een PS4 Pro-patch uitgebracht, waarmee volgens de makers in 4k-resolutie met 60fps gespeeld worden in alle arena's bij weergave van een enkele speler of split-screen met twee spelers.

Rocket League is in feite een voetbalspel waarbij de spelers geen voetballers maar raketaangedreven auto's gebruiken om een grote metalen bal in het doel van de tegenstander te krijgen. De game verscheen in juli 2015 voor de PlayStation 4 en de pc. In feruari 2016 kwam de game ook uit voor de Xbox One. Rocket League is inmiddels een grote game in de e-sportssector.