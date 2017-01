Door Emile Witteman, maandag 2 januari 2017 11:12, 45 reacties • Feedback

Valve heeft bekendgemaakt welke games in 2016 de grootste omzet hebben behaald. De games worden onderverdeeld in meerdere 'succescategorieŽn'. Verder zijn de winnaars van de Steam Awards bekendgemaakt.

Valve maakt niet bekend hoeveel omzet de games precies gedraaid hebben. Ook deelt het bedrijf geen exacte rangorde van omzet, maar deelt het de titels in succescategorieën in: platina, goud, zilver en brons. De platina- en goud-klassen bevatten beide twaalf games, zilver bevat er zestien en in brons zitten de laatste zestig games.

In de platina-categorie zijn de games XCOM 2, The Witcher III, Grand Theft Auto V, Dark Souls III, Total War: Warhammer, Dota 2, Counter Strike: GO, The Division, Fallout 4, No Man's Sky, Rocket League en Civilization VI te vinden. De rest van de lijst is op de website van Steam te vinden. Opvallend aan de lijst is dat de helft van de games niet in 2016 zijn uitgekomen.

Valve heeft verder de winnaars van de Steam Awards bekendgemaakt. De onderscheidingen zijn onderverdeeld in negen ludieke categorieën, waarop tussen 22 en 30 december gestemd kon worden. Grand Theft Auto V en Euro Truck Simulator 2 hebben beide in twee categorieën gewonnen.