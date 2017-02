Door Julian Huijbregts, dinsdag 14 februari 2017 19:25, 5 reacties • Feedback

Ontwikkelaar Psyonix volgende week een PS4 Pro-patch uit voor Rocket League. Na de update kan de game volgens de makers in 4k-resolutie met 60fps gespeeld worden in alle arena's bij weergave van een enkele speler of split-screen met twee spelers.

Bij gebruik van split-screen voor drie of vier spelers wordt 60fps in 'de meeste' arena's gehaald, zegt Psyonix in een bericht op het PlayStation-blog. Bij gebruik van de reguliere PS4-console moet het na de update mogelijk zijn om in 1080p-resolutie op 60fps te spelen onder dezelfde voorwaarden.

Samen met de gratis update komt er een nieuwe Hot Wheels-dlc, met auto's die aangeschaft kunnen worden. Sommige Hot Wheels-items zijn gratis verkrijgbaar in de game. Verder worden er 'technische verbeteringen' doorgevoerd bij de PS4-versie van de game en verschillende bugs opgelost. De update is vanaf 21 februari te downloaden.