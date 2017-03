Door Julian Huijbregts, woensdag 8 maart 2017 15:59, 41 reacties • Feedback

Sony brengt softwareversie 4.50 voor de PS4 en PS4 Pro donderdag uit. PS4 Pro-gebruikers krijgen beschikking over de eerder aangekondigde Boost Mode, waarmee spellen die niet zijn voorzien van een Pro-patch, kunnen profiteren van de extra rekenkracht.

De Boost Modus zat al in een testversie van de software-update. Uit een test van Digital Foundry bleek de functie in games een prestatiewinst van tot aan 38 procent op te leveren wat de framerates betreft. Volgens Sony kan de Boost Mode ook de laadtijd van games versnellen. De consolebouwer merkt wel op dat er geen garantie is dat de modus met alle games werkt. Gebruikers moeten de functie aanzetten in het System-onderdeel van het Settings-menu.

Verder brengt softwareversie 4.50 ondersteuning voor het aansluiten van externe opslagapparaten. Sony noemt ondersteuning voor hdd's van 250GB tot 8TB. Deze moeten met usb 3.0 verbonden worden. Vermoedelijk werken ssd's in een externe behuizing ook. Als er een externe hdd wordt gebruikt, wordt deze automatisch ingesteld als standaard downloadlocatie. Games en applicaties die al geïnstalleerd zijn, kunnen naar de externe hdd verplaatst worden.

De update voegt ook PSVR-ondersteuning voor 3d-blu-rays toe. Met de vr-headset kunnen geschikte blu-ray-films in stereoscopisch 3d bekeken worden. Ook belooft Sony een hogere resolutie bij gebruik van de Cinematic Mode met de PSVR. Concrete pixelaantallen noemt de fabrikant niet. Als gebruikers in hun PSVR de schermgrootte aanpassen naar 'small' of 'medium', gaat de framerate omhoog van 90 naar 120Hz.

Tot slot is het na de update mogelijk om screenshots te gebruiken als achtergrond. De update komt naar zowel de reguliere PS4 als de PS4 Pro. De Boost Modus zit alleen in de update voor de PS4 Pro.