Door Julian Huijbregts, woensdag 8 maart 2017 15:25

Arctic presenteert een nieuwe serie processorkoelers. De Freezer 33-modellen zijn voorzien van een pwm-ventilator van het 120mm-formaat die alleen draait als de processor wordt belast. Volgens de fabrikant zijn de koelers stiller en presteren ze beter dan de i32-modellen.

Arctic komt met drie varianten van zijn Freezer 33-koeler, als opvolgers van de i32-modellen. Het basismodel heet Freezer 33, de Freezer 33 Plus is een variant met twee ventilators en tot slot is er de Freezer 33 CO, die bedoeld is voor constante belasting. Dat model heeft volgens de fabrikant speciale kogellagers die tot vijf keer zo lang meegaan als andere kogellagers.

De Freezer 33-koeltoren bestaat uit 49 aluminium vinnen met een dikte van 0,5mm en er zijn vier heatpipes in het ontwerp toegepast. Het geheel heeft afmetingen van 123x95x150mm en weegt 641 gram. De 120mm-ventilator heeft een variabele snelheid van 0 tot 1350rpm. Bij lage werklasten zoals browsen of kijken van video hoeft de ventilator volgens Arctic niet te roteren om de processor te koelen.

De Freezer 33 en 33 Plus zijn nu verkrijgbaar voor respectievelijk 46 en 50 euro. In april volgt de 33 CO-uitvoering, die ook 50 euro kost. De koelers worden geleverd met bevestigingskits voor alle gangbare Intel- en AMD-sockets en zijn ook compatibel met de nieuwe AM4-socket voor Ryzen-processors. Arctic levert een zakje van zijn MX-4-koelpasta mee met de cpu-koelers.